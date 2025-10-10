"ضربة في مقتل".. انتقاد قوي من رئيس قناة الأهلي الأسبق لصناع المحتوى المنتمين

كشف مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب عبر قناة "إم بي سي مصر"، تفاصيل المكالمة التي جمعت بين محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وحسن شحاتة المدير الفني للفراعنة، للإطمئنان على صحته.

وكان حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني، تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال عبد الهادي في تصريحات، خلال تقديمه برنامج "اللعب"، عبر قناة "إم بي سي مصر": "وائل جمعة كان متواجد أمس لزيارة الكابتن حسن شحاتة في المستشفى، أجرى مكالمة فيديو مع محمد أبو تريكة".

وأضاف: "أبو تريكة كان حريص على الاطمئنان على صحة الكابتن حسن، كلماته له كانت جميلة ومميزة للغاية، وأخبره أنه وحشه جدا وأتمنى أشوفك في وقت قريب".

واختتم عبد الهادي تصريحاته: "أبو تريكة قال لكابتن حسن، انت بتعمل كده علشان تختبر حب الناس ليك".

والجدير بالذكر، أن النجم المصري محمد أبو تريكة، يتواجد حاليا في قطر، حيث يعمل ضمن فريق التحليل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

