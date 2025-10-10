مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

1 2
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

"كلمات جميلة".. مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل مكالمة أبو تريكة مع حسن شحاتة

كتب - يوسف محمد:

06:54 م 10/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    أبو تريكة من إعلان ستاد الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    حسن شحاتة (1)
  • عرض 11 صورة
    حسن شحاتة (2)
  • عرض 11 صورة
    وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة (3)
  • عرض 11 صورة
    حسن شحاتة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب عبر قناة "إم بي سي مصر"، تفاصيل المكالمة التي جمعت بين محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وحسن شحاتة المدير الفني للفراعنة، للإطمئنان على صحته.

وكان حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني، تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال عبد الهادي في تصريحات، خلال تقديمه برنامج "اللعب"، عبر قناة "إم بي سي مصر": "وائل جمعة كان متواجد أمس لزيارة الكابتن حسن شحاتة في المستشفى، أجرى مكالمة فيديو مع محمد أبو تريكة".

وأضاف: "أبو تريكة كان حريص على الاطمئنان على صحة الكابتن حسن، كلماته له كانت جميلة ومميزة للغاية، وأخبره أنه وحشه جدا وأتمنى أشوفك في وقت قريب".

واختتم عبد الهادي تصريحاته: "أبو تريكة قال لكابتن حسن، انت بتعمل كده علشان تختبر حب الناس ليك".

والجدير بالذكر، أن النجم المصري محمد أبو تريكة، يتواجد حاليا في قطر، حيث يعمل ضمن فريق التحليل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

أقرأ أيضًا:

عضوا مجلس إدارة الأهلي يزوران حسن شحاتة

لمناسبة طريقة لعبه.. أول ملاحظة لـ ياس ثورب على لاعبي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة النادي الأهلي حسن شحاتة مهيب عبد الهادي مكالمة أبو تريكة وحسن شحاتة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة