الأهلي يستجيب لطلب أحد مشجعيه في غزة

استجاب النادي الأهلي لطلب أحد مشجعيه في فلطسين، بشأن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب فلسطيني في غزة، بعد الاتفاق على انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، وهو يقول: "انتهت الحرب أعطني جدول الأهلي".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لجدول مباريات الفريق خلال شهر أكتوبر، وعلقت: "بناء على طلب أحد مشجعينا الكرام .. إليكم جدول مبارياتنا القادمة في شهر أكتوبر".

