كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

الأهلي يستجيب لطلب أحد مشجعيه في غزة

كتب : هند عواد

11:03 ص 10/10/2025
استجاب النادي الأهلي لطلب أحد مشجعيه في فلطسين، بشأن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب فلسطيني في غزة، بعد الاتفاق على انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، وهو يقول: "انتهت الحرب أعطني جدول الأهلي".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لجدول مباريات الفريق خلال شهر أكتوبر، وعلقت: "بناء على طلب أحد مشجعينا الكرام .. إليكم جدول مبارياتنا القادمة في شهر أكتوبر".

الأهلي مشجع الأهلي في غزة فلطسين غزة

فيديو قد يعجبك:



