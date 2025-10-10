مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

جميع المباريات

"راتب متزايد بالملايين".. خالد الغندور يكشف عن شرط أحمد عبدالقادر لتمديد التعاقد مع الأهلي

كتب - نهى خورشيد

12:05 ص 10/10/2025
كشف الإعلامي خالد الغندور عن شرط أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه التلفزيوني مساء الخميس إن أحمد عبد القادر، حدد مطالبه المالية لتجديد عقده مع القلعة الحمراء، إذ طلب الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الأول، و45 مليون في الموسم الثاني، و50 مليون في الموسم الثالث، ليصل إجمالي العقد إلى 130 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.

وأوضح نجم الأبيض السابق أن الجلسة الأخيرة التي جمعت اللاعب بوليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، شهدت مناقشة تفاصيل بنود العقد الجديد، بما في ذلك الحوافز والمكافآت الإضافية.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تدرس الموقف المالي حالياً في ضوء سياسة النادي المتعلقة بسقف الرواتب، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد، خصوصاً أن النادي يعمل على تأمين عقود لاعبيه الأساسيين قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم الجاري.

خالد الغندور أحمد عبدالقادر الأهلي عقد أحمد عبدالقادر

