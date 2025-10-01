رحلة إفريقية ومواجهات محلية.. جدول مباريات الزمالك في شهر إكتوبر
كتب- محمد عبدالهادي:
سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على موعد بشهر كروي دسم في أكتوبر الجاري، حين ينتظره أكثر من مهمة قوية في بطولاته المحلية والقارية التي يشارك بها.
وسيكون فريق الزمالك على موعد بخوض مباراتين في الدوري المصري، و مباراتين في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال شهر أكتوبر الجاري.
مباريات الزمالك المقبلة في شهر أكتوبر الجاري:
الزمالك ضد غزل المحلة، السبت 4 أكتوبر، الساعة 5 مساءً – الدوري المصري الممتاز.
الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، السبت 18 أكتوبر، الساعة 6 مساءً – ذهاب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الإفريقية.
الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، السبت 25 أكتوبر، الساعة 6 مساءً – إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الإفريقية.
الزمالك ضد البنك الأهلي، الخميس 30 أكتوبر، الساعة 8 مساءً – الدوري المصري الممتاز.