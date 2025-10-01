بعد تراجعه عن قراره.. ملامح قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي المقبلة

تراجع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قراره بعدم الترشح لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، وقال في بيان رسمي: "لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسؤولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من 55 عامًا، كان النادي الأهلي - وما يزال - هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري".

وأضاف: "خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في 2023، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع لمجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوط؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا... ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي".

واختتم: "ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة.. كل الشكر والتقدير لهم جميعًا، وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية. النادي الأهلي يستحق... شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. "الظهر والسند" في كل الظروف".

ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

لم يتقدم سوى مرشح وحيد لانتخابات النادي الأهلي، الدورة المقبلة، وهو الدكتور حسن طنطاوي على منصب العضوية، ومن المقرر أن يتقدم محمود الخطيب بقائمته غدًا الجمعة، وفقًا لما كشفه مصدر لمصراوي.

وقال المصدر، إن محمود الخطيب استقر على ياسين منصور كنائب، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، مع رحيل حسام غالي ومحمد شوقي ومحمد سراج ومهند مجدي.

وأضاف المصدر: "وفي العضوية فوق السن تم الاستقرار على محمد الغزاوي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، مع ضم سيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض، فيما هناك مفاضلة بين حازم هلال وأحمد أمين مسعود. وفي منصب العضوية تحت السن لا يزال هناك مفاضلة بين أكثر من اسم، من بينهم مي عاطف، وهشام جمال، وجيانا فاروق".