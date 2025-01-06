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موعد مباراة إنتر وميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

06:01 ص الإثنين 06 يناير 2025

إنتر وميلان في مباراة سابقة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين صوب ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض؛ حيث مباراة إنتر وميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات: SSC السعودية - SSC EXTRA 1 HD المشفرة - أبوظبي الرياضية - AD Sports 1 HD.

وكان ميلان قد قد تأهل لدور النهائي بعد الفوز على نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل إنتر للدور ذاته بعد الفوز على أتالانتا بهدفين نظيفين.

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إنتر ضد وميلان السوبر الإيطالي نهائي كأس السوبر الإيطالي
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