موعد مباراة إنتر وميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين صوب ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض؛ حيث مباراة إنتر وميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات: SSC السعودية - SSC EXTRA 1 HD المشفرة - أبوظبي الرياضية - AD Sports 1 HD.

وكان ميلان قد قد تأهل لدور النهائي بعد الفوز على نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل إنتر للدور ذاته بعد الفوز على أتالانتا بهدفين نظيفين.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

7 صفقات مجانية بالدوري السعودي في 2025.. رونالدو ونيمار الأبرز