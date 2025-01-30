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هذا ما أعلمه لفريقي.. كولر ينشر صورة لعائلة مصرية على "الموتوسيكل"

02:49 م الخميس 30 يناير 2025
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    كولر
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    محمود كهربا ومارسيل كولر
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كتب- محمد خيري:

نشر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، صورة طريفة لعائلة مصرية كاملة على "الموتوسيكل"، في أحد شوارع القاهرة.

ونشر "كولر"، الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وكتب: "في طريقي للتدريب، رأيت هذه العائلة، وهم يجسدون تمامًا ما أعلمه لفريقي كل يوم، الوحدة والثقة ومعرفة أنه يمكنك دائمًا الاعتماد على بعضكما البعض".

"هذه هي بالضبط الطريقة التي أريد أن أرى بها لاعبي فريقي، كوحدة قوية واحدة، تواجه كل التحديات معًا، لأنه فقط معًا يمكنك تحقيق العظمة".

كولر ينشر صورة طريفة

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