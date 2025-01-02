لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

1 2
16:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

"لم يكن مقصوداً".. أحمد القندوسي يقدم اعتذار بعد منشور الاحتفال برأس السنة

09:53 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد القندوسي 2
  • عرض 5 صورة
    اعتذار أحمد القندوسي
  • عرض 5 صورة
    أحمد القندوسي
  • عرض 5 صورة
    أحمد القندوسي 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، على الاعتذار بعد المنشور الذي قام بنشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، يستنكر خلاله الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وكتب أحمد القندوسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "اقدم اعتذاري عن المنشور الذي كتبته على حسابي الخاص ولم أقصد على الإطلاق السخرية من أي دين".

وأضاف: "فإنني أحترم الأديان السماوية، كما تعلمنا من ديننا الإسلامي ومن الواجب أن اعتذر مجدداً عما بدر مني وفهم بالخطأ".

واختتم القندوسي تصريحاته: "لم يكن الأمر مقصوداً، كل عام وجميع شعوب العالم بخير شكراً".

وكان أحمد القندوسي نشر عبر حسابه الرسمي، على إنستجرام منشوراً، يشير خلاله أن الاحتفال برأس السنة لا يناسب المسلمين، بل أن الاحتفال به يدل على ضعف العقيدة.

أقرأ أيضاً:

هل يتحمل الحكم مسؤولية سداسي مودرن سبورت الأجانب؟.. خبير لوائح يكشف لمصراوي

"تنازلت عن مستحقاتي".. عمرو سماكة يتحدث عن كواليس انتقاله للأهلي.. ومفاوضات الزمالك معه

أحمد القندوسي الأهلي سيراميكا كليوباترا إنستجرام أحمد القندوسي الاحتفال برأس السنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الحقائق ثابتة".. حساب الزمالك يحتفل بأكبر فوز على الأهلي

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟