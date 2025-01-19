كتب- يوسف محمد:

منذ تولي محمود الخطيب، رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في أواخر عام 2017، وقام بضم العديد من الصفقات للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على مدار ما يقرب 8 سنوات، ونستعرض هنا، أنجح 6 صفقات الأهلي في فترة محمود الخطيب

أنجح 6 صفقات الأهلي في فترة محمود الخطيب

ورغم تعاقد الأهلي منذ عام 2017 وبداية تولي محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، مع ما يقرب من 40 لاعب، إلا أن هناك عدد محدود من اللاعبين، نجحوا في ترك بصمة مع الفريق.

حسين الشحات

ويعد حسين الشحات لاعب الأهلي الحالي، من أنجح 6 صفقات الأهلي في فترة محمود الخطيب، حيث انضم اللاعب إلى الفريق في يناير 2019 قادمًا من العين الإماراتي، بمبلغ مالي اقترب من 5 مليون دولار.

وشارك الشحات مع النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى الفريق في 2019، في 251 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 58 هدفًا وتقديم 54 تمريرة حاسمة.

محمد مجدى أفشة

وانضم محمد مجدى أفشة إلى النادي الأهلي، في يونيو 2019 قادمًا من نادي بيراميدز، نجح في تحقيق العديد من الأرقام والألقاب رفقة النادي الأهلي، بل ان صاحب الـ28 عامًا بات معشوق الجماهير الحمراء، بعد تسجيل هدف تاريخي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، في مرمى الزمالك.

وخاض أفشة رفقة المارد الأحمر 255 مباراة، ساهم خلالهم في 94 هدفًا، بواقع تسجيل 45 هدفًا وتقديم 49 تمريرة حاسمة.

المالي أليو ديانج

وفي يوليو 2019 تعاقد الأهلي، مع الدبابة المالية أليو ديانج، قادمًا من فريق مولودية الجزائر، ليشارك مع المارد الأحمر في 213 سجل خلالهم 7 هدف وصنع 11 أهداف، قبل أن يخرج معارًا إلى الخلود السعودي، في يوليو 2024.

حمدي فتحي

وتعاقد الأهلي في يناير 2019 مع حمدي فتحي لاعب الوسط، الذي نجح في تقديم أداء رائع رفقة المارد الأحمر، حيث شارك في 152 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

إمام عاشور في قائمة أنجح 6 صفقات الأهلي في فترة محمود الخطيب

وواصل النادي الأهلي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع إمام عاشور نجم وسط منتخب مصر، قادمًا من فريق ميتلاند الدنماركي، في صفقة من أهم الصفقات التي تم إبرامها في السنوات الأخيرة.

ولعب عاشور منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2023، 65 مباراة، تمكن من تسجيل 19 هدف وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

وسام أبو علي ضمن أنجح 6 صفقات الأهلي في فترة محمود الخطيب

ونجح الأهلي في يناير 2024، في التعاقد مع وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني، الذي نجح في تحقيق أرقامه مميزة مع الفريق، ليجد المارد الأحمر ضلته بعد بحث سنوات عن مهاجم مميز.

وخلال 43 مباراة خاضها وسام أبو علي مع الأهلي، تمكن المهاجم الفلسطيني في تسجيل 27 هدف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.