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موعد وحكام مباراة بيراميدز ودجوليبا

02:36 م الإثنين 13 يناير 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا .

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي دجوليبا المالي في التاسعة من مساء يوم السبت 18 يناير الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.

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بيراميدز ديجولبيا المالي دوري أبطال أفريقيا فريق بيراميدز
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