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الزمالك يستأنف تدريباته قبل السفر إلى نيجيريا

09:03 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

مران فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري، المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من التدريبات، أمس الثلاثاء، عقب تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام غزل المحلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، برباعية نظيفة.

ويعود الفريق للتدريبات على ملعب النادي اليوم، من أجل تجهيز اللاعبين بالكل اللائق للمواجهة المقبلة أمام إنيمبا النيجيري.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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