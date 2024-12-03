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كتب - محمد القرش:

دخل الجناح المغربي، رضا سليم، في مرحلة الصراع مع البقاء في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر "لمصراوي" إن الأهلي منفتح على بيع واستقبال أي عرض لبيع أو إعارة رضا سليم خلال الانتقالات المقبلة.

وأوضح المصدر أن المارد الأحمر لم يتلق حتى الآن عروض رسمية من الأندية، وهناك العديد من وكلاء اللاعبين الذين يتواصلون مع إدارة تعاقدات المارد الأحمر.

وأضاف المصدر أن هناك نادي قطري قام بالاستفسار عن موقف اللاعب مع الأهلي، والسعر المطلوب حال الإعارة أو البيع النهائي.

الجدير بالذكر أن رضا سليم انضم إلى النادي الأهلي في موسم 2023/24 قادما من الفتح الرباطي، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو.