السباق يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
انتهت الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 21 ديسمبر، بعد مباراة الإسماعيلى وبيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وتصدر فريق المصري البورسعيدي جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، متفوقا على الزمالك الوصيف الذي يملك 10 نقاط.
ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:
1. المصري - 11 نقطة
2. الزمالك - 10 نقاط
3. الأهلي - 8 نقاط
4. الأهرام - 8 نقاط
5. زد - 8 نقاط
6. سيراميكا كليوباترا - 8 نقاط
7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط
8. فاركو - 7 نقاط
9. طلائع الجيش - 7 نقاط
10. الجونة - 6 نقاط
11 ـ سموحة - 5 نقاط
12ـ بتروجيت - 5 نقاط
13ـ الإسماعيلي - 5 نقاط
14ـ البنك الأهلي - 5 نقاط
15. غزل المحلة - 5 نقاط
16. إنبي - 4 نقاط
17. فيوتشر - 3 نقاط
18. حرس الحدود - نقطتين
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