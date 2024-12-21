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السباق يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

11:52 م السبت 21 ديسمبر 2024

درع الدوري المصري

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كتب ـ محمد الميموني:

انتهت الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 21 ديسمبر، بعد مباراة الإسماعيلى وبيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتصدر فريق المصري البورسعيدي جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، متفوقا على الزمالك الوصيف الذي يملك 10 نقاط.

ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1. المصري - 11 نقطة

2. الزمالك - 10 نقاط

3. الأهلي - 8 نقاط

4. الأهرام - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا كليوباترا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11 ـ سموحة - 5 نقاط

12ـ بتروجيت - 5 نقاط

13ـ الإسماعيلي - 5 نقاط

14ـ البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

الدوري المصري الإسماعيلى وبيراميدز الأهلي الزمالك
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