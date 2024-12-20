شادي حسين يقود زد للفوز على فاركو

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق زد بهدفين مقابل هدف على مستضيفه فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وتقدم فريق زد بعد مرور 8 دقائق بهدف سجله عبدالرحمن البانوبي ثم تعادل أحمد شريف لفريق فاركو بهدف في الدقيقة 35.

وخطف شادي حسين هدف الفوز لزد في الدقيقة 72.

ورفع فريق زد رصيده بعد الفوز إلى النقطة 8 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث المتبقي له مباراة الجولة الخامسة.

وتوقف رصيد فريق فاركو بعد الخسارة عند النقطة 7 في المركز الثامن.

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خاص ـ خروج لاعب الأهلي من حسابات كولر خلال مباراة شباب بلوزداد