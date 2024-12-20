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شادي حسين يقود زد للفوز على فاركو

10:01 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عبدالرحمن البانوبي يحتفل بهدفه مع زد بمرمى فاركو
  • عرض 11 صورة
    عبدالرحمن البانوبي يحتفل بهدفه مع زد بمرمى فاركو
  • عرض 11 صورة
    عبدالرحمن البانوبي يحتفل بهدفه مع زد بمرمى فاركو
  • عرض 11 صورة
    شادي حسين يسجل لزد في مرمى فاركو
  • عرض 11 صورة
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  • عرض 11 صورة
    شادي حسين يسجل لزد في مرمى فاركو
  • عرض 11 صورة
    عبدالرحمن البانوبي يحتفل بهدفه مع زد بمرمى فاركو
  • عرض 11 صورة
    فاركو وزد
  • عرض 11 صورة
    فاركو وزد
  • عرض 11 صورة
    احتفال شادي حسين بهدفه لفريق زد في مرمى فاركو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق زد بهدفين مقابل هدف على مستضيفه فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وتقدم فريق زد بعد مرور 8 دقائق بهدف سجله عبدالرحمن البانوبي ثم تعادل أحمد شريف لفريق فاركو بهدف في الدقيقة 35.

وخطف شادي حسين هدف الفوز لزد في الدقيقة 72.

ورفع فريق زد رصيده بعد الفوز إلى النقطة 8 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث المتبقي له مباراة الجولة الخامسة.

وتوقف رصيد فريق فاركو بعد الخسارة عند النقطة 7 في المركز الثامن.

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فاركو ضد زد شادي حسين فاركو زد مباريات الدوري المصري
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