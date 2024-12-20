"أنت عايز الزمالك".. وليد الفراج يُمازح عمرو أديب (فيديو)

كتب - محمد القرش:

مازح الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، شقيقه الاعلامي المصري عمرو أديب أثناء حفل عودة مجلة "The Ring" المهتمة بأخبار الملاكمة، بحضور المستشار تركي آل الشيخ.

وتُقام مواجهة تاريخية في العاصمة السعودية الرياض لنزال بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري وبطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك غدا السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووجه عمرو أديب سؤال لـ وليد الفراج:"يوم السبت مين هيكسب من نزال الملاكم البريطاني تايسون فيوري وبطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك"، وأضاف مازحا: "غير الهلال والنصر".

ورد وليد الفراج مازحا: "أنا عايز الاتحاد، وطبعا أنت عايز الزمالك، مشكلتي في لاعيبة الملاكمة توقعاتي دايما بتطلع غلط، خليني أقول أولكسندر أوسيك".

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