"بمرن عقلي".. ماذا قالت زوجة أحمد حسام ميدو عن محمد صلاح؟ (فيديو)

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كتبت ـ نهى خورشيد:

تحدثت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن متابعتها للنجم محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وقدمت يسرا بعض من النصائح التي يتبعها محمد صلاح، خلال شرحها لمحاضرة عن الثقة بالنفس في الأكاديمية الخاصة بزوجها "the maker".

وقال في الفيديو المنشور عبر حساب الأكاديمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"محمد صلاح كان جاي عامل فيديو لسه شايفاه امبارح، بيقول إن هو زي ما بيتمرن كل يوم في الجيم، بيمرن عقله على الأقل ربع ساعة في اليوم".

وأضافت:"بمرن عقلي إزاي، أن أنا لازم يكون عندي الوعي مش كل حاجة بتعدي علينا كدا، لا كل حاجة بتعدي ليها موقف وصلني للي بعده أو جابلي الإحساس ده".

وتابعت:"لازم طول ما أنت قاعد تكون قاعد بتحلل نفسك، أنا أتصرفت التصرف ده ليه علشان حصل أيه، هتلاقي دايمًا بتوصل لحل في الآخر يرضيك".

يذكر أن ميدو قدم فكرة الأكاديمية خلال مشاركته في برنامج "شارك تانك".

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