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مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي سبب سفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا

08:07 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

محمد هاني

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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالنادي الأهلي سبب سفر ثنائي فريقه محمد هاني وكريم فؤاد إلى دولة النمسا.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن سفر الثنائي جاء لعرض برنامجها العلاجي على الخبير النمساوي كريستان فينك.

وأشار المصدر إلى أن الثنائي ظلّ في النمسا لمدة 4 أيام فقط ثم عاد إلى القاهرة لاستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي لهما تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد فريق الأهلي ليحل ضيفًا على نظيره الجنوب أفريقي أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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محمد هاني كريم فؤاد الأهلي النمسا
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