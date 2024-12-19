موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا

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كتبت - نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة المقبلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان التعادل الإيجابي، حسم نتيجة مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.