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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا

10:44 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 13 صورة
    مباراة سيراميكا والزمالك
  • عرض 13 صورة
    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 13 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
  • عرض 13 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
  • عرض 13 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 13 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
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كتبت - نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة المقبلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان التعادل الإيجابي، حسم نتيجة مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة استاد القاهرة الدولي الدوري المصري طلائع الجيش
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