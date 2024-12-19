المصري يسقط في فخ التعادل أمام الحرس ويمنح الزمالك فرصة الصدارة

كتبت - نهى خورشيد

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في فخ التعادل السلبي أمام حرس الحدود، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى النقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب الدوري وبفارق نقطتين عن الفارس الأبيض، فيما يأتي الحرس في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين .

وفي حال فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي سيجمع بينهما بعد قليل، سيصدر الأبيض جدول الدوري الممتاز، بعد تعادل الفريق البورسعيدي اليوم.