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لحظة بلحظة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 0-0

07:57 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (7) - Copy
  • عرض 6 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (7) - Copy
  • عرض 6 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (7) - Copy
  • عرض 6 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (7) - Copy
  • عرض 6 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (7) - Copy
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الخامسة.

وجاء تشكيل فريق الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ودخل فريق سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، أحمد بيكهام وعبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة وإسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي، أحمد القندوسي وأحمد بلحاج.

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