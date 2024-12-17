"من 2019 إلى 2024".. 3 لاعبين دليل لجروس لفريق الزمالك

القاهرة ـ مصراوي

تُعد تجربة المدرب السويسري كريستيان جروس مع نادي الزمالك واحدة من الفترات المليئة بالتحديات والإنجازات.

و تولى جروس تدريب الفريق الأبيض في موسم 2018-2019، حيث حقق العديد من النجاحات على الصعيدين المحلي والإفريقي، ثم عاد مجددًا في 2024 في فترة تحمل آمالًا وطموحات جديدة.

بين فترته الأولى والحالية، شهد الفريق الأبيض العديد من التغييرات في تشكيلاته، لكن هناك مجموعة من اللاعبين الذين كانوا جزءًا أساسيًا في كلا الفترتين.

هؤلاء اللاعبون يمثلون عماد الفريق في مرحلة من المراحل، وتعد عودتهم مع جروس في 2024 بمثابة فرصة جديدة لتحقيق المزيد من النجاحات.

ويكشف موقع "مصراوي" أبرز اللاعبين الذين تواجدوا مع جروس في فترته الأولى والحالية كالتالي:

1. أحمد سيد "زيزو": أحد اللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز مع جروس في الفترة الأولى، وأحد النجوم الذين ساهموا في التتويج ببطولة الكونفدرالية 2019.

2. أحمد فتوح: الظهير الأيسر الذي ظهر بشكل جيد مع جروس في الفترة الأولى وشارك في لقاء وحيد بالكونفدرالية التي توج بها جروس في 2019، ويتواجد الآن في التشكيلة في 2024.

3. محمود حمدي "الونش": قلب الدفاع الذي كان أحد العناصر الأساسية في الدفاع مع جروس في فترته الأولى، ولا يزال مع الفريق في 2024.

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