"الشحات لم يسافر".. زيزو ولبيب في المغرب لحضور حفل جوائز كاف

كتب- محمد خيري:

وصل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، إلى المغرب لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وسوف تقام حفل جوائز كاف في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بمدينة مراكش المغربية اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024.

وينافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الحالي 3 لاعبين بينهم الثنائي المصري أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)، وحسين الشحات (الأهلي)، ورونوين ويليامز (صنداونز الجنوب أفريقي).

كما تضم القائمة النهائية لأفضل فريق داخل القارة (رجال) كل من الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأوضح مصدر مطلع، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن حسين الشحات يتواجد في القاهرة ولم يتوجه إلى المغرب، بينما سافر محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي، إلى المغرب، ممثلا عن الأحمر في الحفل.

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