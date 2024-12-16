لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
14:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
14:30

بروكسي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"الشحات لم يسافر".. زيزو ولبيب في المغرب لحضور حفل جوائز كاف

01:52 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

أحمد سيد زيزو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وصل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، إلى المغرب لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وسوف تقام حفل جوائز كاف في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بمدينة مراكش المغربية اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024.

وينافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الحالي 3 لاعبين بينهم الثنائي المصري أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)، وحسين الشحات (الأهلي)، ورونوين ويليامز (صنداونز الجنوب أفريقي).

كما تضم القائمة النهائية لأفضل فريق داخل القارة (رجال) كل من الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأوضح مصدر مطلع، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن حسين الشحات يتواجد في القاهرة ولم يتوجه إلى المغرب، بينما سافر محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي، إلى المغرب، ممثلا عن الأحمر في الحفل.

اقرأ أيضا:

موعد أول مران للزمالك تحت قيادة جروس

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

زيزو حسين الشحات أخبار الرياضة كاف الزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جوائز كاف تتسبب في تأجيل توقيع جروس للزمالك

إعلان

إعلان

بنوك تخفض الفائدة قبل قرار المركزي.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
داخل المتحف المصري الكبير.. شاهد حكاية 7 آلاف سنة