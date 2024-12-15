بالصور.. لحظات وصول جروس للقاهرة لتولي تدريب الزمالك

كتب- محمد خيري:

وصل السويسري كريستيان جروس إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأحد، للاتفاق على تدريب نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، بدلا من البرتغالي جوزيه جوميز.

ورحل جوميز عن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، لتدريب نادي الفتح السعودي، بمبلغ مالي كبير.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، أن جروس وصل صباح اليوم، وعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي، لإتمام الاتفاق على بنود التعاقد، والجهاز المعاون له الذي سيضم ثنائي أجنبي مع إمكانية ضم مدرب حراس مرمى أجنبي أيضا.

وأضاف المصدر، أنه يتم حاليا الاتفاق على باقي الجهاز وانضمام مدرب عام مصري وربما شخص آخر، وسوف يتم حسم الأمور بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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