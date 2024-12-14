عمر جابر: مواجهة المصري ستُحدد شكل المجموعة.. ونركز رغم الأحداث المحيطة

قرار من حسين لبيب قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمر جابر لاعب الزمالك إن مواجهتهم أمام المصري يتُحدد بنسبة كبيرة شكل المجموعة لذا ينتظرون الدعم الجماهيري خلالها.

الزمالك يستعد لمواجهة مهمة أمام نظيره المصري البورسعيدي عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وأضاف جابر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت:"الجميع يعلم أهمية المباراة وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وسبق ومر الزمالك بظروف مشابهة، وعلينا الاتحاد والتكاتف لتجاوز المباراة وتحقيق الفوز".

وتابع لاعب الزمالك:"المباراة ستحدد شكل المجموعة بنسبة كبيرة، وننتظر وجود الجماهير لدعمنا ومساعدتنا في حسم المباراة بشكل كبير واللاعبون جاهزون للمباراة رغم الغيابات وكل لاعب يعرف قيمة نادي الزمالك، والجميع داخل الفريق يتحدث عن أهمية المباراة، وهناك حالة تركيز شديدة خاصة مع الأحداث المحيطة بالفريق قبل اللقاء، وهدفنا الحفاظ على لقب الكونفدرالية".

فريق الزمالك يتصدر قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره المصري.

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