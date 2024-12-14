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مباراة الأهلي وباتشوكا.. 3 قنوات ناقلة وأسماء المعلقين والتشكيل المتوقع

09:00 ص السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
  • عرض 25 صورة
    التدريب الأخير للأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي
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كتبت- هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال".

موعد المباراة:

التوقيت: السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفائز: سيواجه ريال مدريد الإسباني في النهائي.

القنوات الناقلة:

beIN Sports HD 2 المشفرة: بتعليق علي محمد علي.

الكاس القطرية 5 المشفرة: بتعليق خليل البلوشي.

الكاس القطرية 7 المشفرة: بتعليق سمير المعيرفي.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية.

الوسط المتقدم: طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، حسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي.

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3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس التحدي .
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