مباراة الأهلي وباتشوكا.. 3 قنوات ناقلة وأسماء المعلقين والتشكيل المتوقع
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كتبت- هند عواد:
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات كأس التحدي في بطولة كأس العالم للقارات "إنتركونتيننتال".
موعد المباراة:
التوقيت: السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
الفائز: سيواجه ريال مدريد الإسباني في النهائي.
القنوات الناقلة:
beIN Sports HD 2 المشفرة: بتعليق علي محمد علي.
الكاس القطرية 5 المشفرة: بتعليق خليل البلوشي.
الكاس القطرية 7 المشفرة: بتعليق سمير المعيرفي.
التشكيل المتوقع للأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.
الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية.
الوسط المتقدم: طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، حسين الشحات.
الهجوم: وسام أبو علي.
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