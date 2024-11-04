"خارج حسابات كولر".. مدافع الأهلي يغيب عن مباراة زد وجاهزية كهربا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

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كتب- رمضان علي حسن:

تأكد غياب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأهلي، عن المواجهة المقبلة أمام زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتلقي فريق الأهلي أمام نظيره زد، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ياسر إبراهيم خارج حسابات البرتغالي كولر المدير الفني للفريق، في مباراة وزد، بسبب لاستمرار معاناته من الإصابة بشد في عضلات البطن السفلية".

وأوضح المصدر، أن محمود كهربا أصبح جاهزا بشكل طبيعي لمباراة زد، بعد غيابه عن لقاء سيراميكا الأخير، بسبب شكواه من إصابة عضلية.

وأتم المصدر، أن التونسي، علي معلول سوف يجري أشعة خلال أيام، وذلك كخطوة أخيرة قبل انتظامه في التدريبات الجماعية، منتصف شهر نوفمبر الجاري.

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