"بعد تسجيله".. هاني حتحوت يكشف موقفه من إذاعة لقاء كونراد لاعب الزمالك اليوم

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، تأجيل إذاعة حلقة اللاعب ميشالاك كونراد لاعب نادي الزمالك، الذي كان من المقرر عرضها اليوم، عبر قناة "صدى البلد".

وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "الحوار مع ميشالاك تم تسجيله أمس بالتنسيق مع وكيله ليوجه رسائل للجمهور".

وأضاف: "تواصل معنا اللاعب طالبًا تأجيل إذاعته، لعدم معرفته بوجود قرار من الزمالك بعدم الظهور".

واختتم حتحوت: "وبعد استئذان إدارة القناة، واحترامًا لرغبة اللاعب وإدارة الزمالك، قررنا تأجيل إذاعة الحوار ، بعتذر لكم".

وكان الإعلامي هاني حتحوت، أعلن عن إذاعة حلقة البولندي ميشالاك كونراد، الذي تم تسجيله مع اللاعب في وقت سابق اليوم السبت.

ويذكر أن مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن لقاء اللاعب تم تسجيله دون استئذان إدارة النادي، في حال إذاعة اللقاء اليوم، سيتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب وقد تصل إلى خصم 25% من قيمة عقده".

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