الزمالك يطلب حارس أبوقير للأسمدة

كتب - إسلام عمار:

تلقت إدارة نادي أبوقير للأسمدة محافظة الاسكندرية، طلبًا عبر الفاكس من إدارة نادي الزمالك بالموافقة على انتقال اللاعب محمود أشرف عطية، حارس فريق الكرة للناشئين مواليد 2007 بالنادي إلى فريق نفس المرحلة بقطاع الناشئين في ميت عقبة موسم 2024 - 2025.

حارس أبوقير الناشئ انضم لقطاع الناشئين في ذلك النادي السكندري منذ 3 مواسم قادمًا من قطاع الناشئين في نادي دسوق بعدما أعجب مسئولي القطاع بإمكانياته كحارس مرمى ذو مستوى عالي.

وينتمي عطية الحارس الناشئ لأسرة رياضية فوالده الكابتن أشرف عطية، لاعب نادي دسوق ودمنهور السابق، وعمه الكابتن خميس عطية أحد أبرز اللاعبين المميزين في خط الدفاع بنادي دسوق، ومنتخب كفر الشيخ، وشبراخيت، والعربية للغزل والنسيج في عصرهم الذهبي.

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