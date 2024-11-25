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بعد تصريحاته المثيرة.. 8 بطولات لمحمد صلاح مع ليفربول

01:52 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

حصد نجم منتخب مصر، محمد صلاح، مع ليفربول العديد من الألقاب والبطولات منذ انضمامه في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وخاض صلاح مع ليفربول 367 مباراة بجميع المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 223 هدفا وتقدم 99 تمريرة حاسمة.ذ

ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

ـ دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19

ـ كأس السوبر الأوروبي موسم 2019/20

- الدوري الإنجليزي موسم 2019/20

ـ كأس العالم للأندية 2020

- 2 كأس رابطة إنجلترا موسم 2022 و2024

- كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022

- درج المجتمع الإنجليزي موسم 2022/23

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