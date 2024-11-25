لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين

- -
16:00

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة

- -
18:00

النصر

الدوري الإيطالي

إمبولي

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

فينيزيا

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

هل يطيح جوميز بـ شلبي وميشالاك؟ مصدر يكشف مفاجأة البرتغالي

11:27 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوميز وأحمد سليمان
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 16 صورة
    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 16 صورة
    جوميز مع أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 16 صورة
    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 16 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
  • عرض 16 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
  • عرض 16 صورة
    جوميز
  • عرض 16 صورة
    جوميز وأحمد مجدي
  • عرض 16 صورة
    جوزيه جوميز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، غضب البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق من مستوى الثنائي مصطفى شلبي والبولندي ميشالاك، خلال المباريات الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، بعد غدا الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع "مصراوي"، هناك استياء شديد من جوميز بسبب مستوى بعض اللاعبين وعلى رأسهم مصطفى شلبي وميشالاك ويدرس إراحة اللاعب في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن جوميز يفكر في الدفع بمحمد حمدي في مركز الجناح الأيمن، بعد عودته مؤخرا للتدريبات الجماعية وتماثله للشفاء تماما وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات.

وأكمل المصدر، أن هناك اقتراح آخر، بتواجد أحمد فتوح في مركز الوسط، مع استمرار المغربي محمود بنتايك، في الجهة اليسرى، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر، أن الزمالك خسر في المباراة الأخيرة، من المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

"قرابة فريق كامل".. مستشفى الزمالك تصدم جوميز قبل بداية المشوار الأفريقي

"46 ألف مُعزي".. صفحة أبو تريكة تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة هذا الشخص

الزمالك أخبار الزمالك جوميز نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"جهد إيهاب جلال".. مدرب الإسماعيلي يتحدث عن الصعوبات بعد أول فوز بالدوري

إعلان

إعلان

كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟