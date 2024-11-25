هل يطيح جوميز بـ شلبي وميشالاك؟ مصدر يكشف مفاجأة البرتغالي

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، غضب البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق من مستوى الثنائي مصطفى شلبي والبولندي ميشالاك، خلال المباريات الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، بعد غدا الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع "مصراوي"، هناك استياء شديد من جوميز بسبب مستوى بعض اللاعبين وعلى رأسهم مصطفى شلبي وميشالاك ويدرس إراحة اللاعب في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن جوميز يفكر في الدفع بمحمد حمدي في مركز الجناح الأيمن، بعد عودته مؤخرا للتدريبات الجماعية وتماثله للشفاء تماما وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات.

وأكمل المصدر، أن هناك اقتراح آخر، بتواجد أحمد فتوح في مركز الوسط، مع استمرار المغربي محمود بنتايك، في الجهة اليسرى، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر، أن الزمالك خسر في المباراة الأخيرة، من المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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