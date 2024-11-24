أول تعليق من كامل أبو علي بعد فوز المصري على الزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، كامل أبو علي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الزمالك.

وخسر فريق الزمالك بهدف نظيف خلال المباراة التي استضاف بها نظيره المصري مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وأضاف أبو علي، خلال مداخلة بقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة:"اليوم جميل لنا ولبورسعيد كلها فالفريق قدم أداء جيد جداً وأنا سعيد للغاية مما ظهر به اللاعبون خلال اللقاء من تنتظيم وطريقة لعب لقد قدمنا كل شيء أمام فريق كبير مثل الزمالك وصعدنا لمراكز الصدارة وأعتقد أننا سنُقدم موسمًا مميزًا جداً".

وأشار رئيس النادي المصري إلى أن فريقه من الأندية التي تُقدم كرة جميلة بالدوري خلال الموسم الجاري:"الجهاز الفني على مستوى عالي، ولدينا كل الإمكانيات المطلوبة للظهور بصورة جيدة".

وأتم أبو علي التصريحات بالتنويه إلى أن الدوري مازال طويلاً وسيكون صعبًا لذا يحتاج لدعم الجماهير.

ورفع الفوز رصيد فريق المصري إلى النقطة 7 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف والأهلي المتصدر والاتحاد صاحب المركز الرابع.

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