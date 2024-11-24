لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

بتروجيت

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

- -
19:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من كامل أبو علي بعد فوز المصري على الزمالك

12:52 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك أمام المصري
  • عرض 4 صورة
    الزمالك والمصري البورسعيدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، كامل أبو علي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الزمالك.

وخسر فريق الزمالك بهدف نظيف خلال المباراة التي استضاف بها نظيره المصري مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وأضاف أبو علي، خلال مداخلة بقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة:"اليوم جميل لنا ولبورسعيد كلها فالفريق قدم أداء جيد جداً وأنا سعيد للغاية مما ظهر به اللاعبون خلال اللقاء من تنتظيم وطريقة لعب لقد قدمنا كل شيء أمام فريق كبير مثل الزمالك وصعدنا لمراكز الصدارة وأعتقد أننا سنُقدم موسمًا مميزًا جداً".

وأشار رئيس النادي المصري إلى أن فريقه من الأندية التي تُقدم كرة جميلة بالدوري خلال الموسم الجاري:"الجهاز الفني على مستوى عالي، ولدينا كل الإمكانيات المطلوبة للظهور بصورة جيدة".

وأتم أبو علي التصريحات بالتنويه إلى أن الدوري مازال طويلاً وسيكون صعبًا لذا يحتاج لدعم الجماهير.

ورفع الفوز رصيد فريق المصري إلى النقطة 7 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف والأهلي المتصدر والاتحاد صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:

"سبنا عبدالله السعيد عشان كدا".. عبدالحفيظ يثير الجدل بشأن تجديد عقد زيزو

"منزل بـ 2.4 مليون".. خلاف بين لاعب مانشستر سيتي وصديقته السابقة (صور)

الزمالك ضد المصري نتيجة ماتش الزمالك والمصري الزمالك المصري كامل أبو علي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اعتذرت مدى الحياة".. مراقب مباراة الأهلي يكشف ما حدث قبل دخول كولر

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية