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3 أهداف للزمالك من مواجهة المصري البورسعيدي

03:30 م السبت 23 نوفمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    شيكابالا في تحضيرات الزمالك لمواجهة المصري
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    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبحي في تحضيرات الزمالك لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    الجهاز الطبي والإداري لفريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا في تحضيرات الزمالك لمواجهة المصري
  • عرض 10 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعود فريق الزمالك للظهور مجددًا في الدوري بعد فترة التوقف باستضافة نظيره المصري البورسعيدي عند الثامنة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة.

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري وبيراميدز والأهلي أصحاب المراكز من الثالث للأول، فيما يحتل فريق المصري المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

ويدخل الزمالك المباراة ونصب أعينه أكثر من هدف نستعرض 3 منها خلال السطور التالية:

1) الصدارة

فوز الزمالك بالمباراة يرفع رصيده إلى النقطة 9 منفردًا بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الأهلي وبيراميدز والاتحاد.

2) العلامة الكاملة

سيكون الزمالك بعد مرور 3 جولات هو النادي الوحيد الذي فاز بالمباريات الثلاث بالعلامة الكاملة.

3) بث الثقة

وكان الزمالك قد خسر وديًا 2-1 أمام نظيره النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين خلال فترة التوقف في ظل غياب الدوليين لذا سيسعى الفريق لبث الثقة لدى الجماهير به مجدداً.

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