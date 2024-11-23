"لا أمانع رحيله في يناير".. مدرب فاركو يكشف سبب فشل انتقال لاعبه للزمالك بالانتقالات الصيفية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أكد المدير الفني لنادي فاركو، أحمد خطاب، ما يتردد عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع لاعب وسط فريقه محمود جهاد.

وأوضح خطاب في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" مساء أمس الجمعة، أن الحديث عن اهتمام الزمالك بضم محمود جهاد ليس جديداً فالزمالك كان يريد ضمه بالانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم تتم الصفقة بسبب أمور تعاقدية.

وأشار المدير الفني لنادي فاركو، إلى أنه لا يمانع انتقال اللاعب صاحب الـ 23 عاماً في يناير المقبل، قائلاً:"لا نقف أمام مستقبل أي لاعب ولدينا قائمة من الشباب على درجة عالية من الكفاءة ولكن الأمور التعاقدية تعود لإدارة النادي".

وعلق خطاب على الهدف الذي سجله جهاد بمواجهة إنبي بقوله:"سألته إذا كان يقصد الكرة منذ البداية فأكد لي نيته في ذلك".

وفاز فاركو برباعية مقابل ثلاثة أهداف على نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

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