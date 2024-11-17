10 صور من مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري في الدوري
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كتب ـ محمد الميموني:
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك اليوم الأحد 17 نوفمبر، استعدادا لمباراة المصري في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
ويلتقي الزمالك ضد نظيره المصري يوم السبت 23 نوفمبر، من ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.
والجدير بالذكر أن النادي الزمالك ثاني ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط فقط
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