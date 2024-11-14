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سيدات مسار على بعد خطوة من إنجاز تاريخي في دوري أبطال أفريقيا

03:39 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    مايا السيد لاعبة مسار
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    لاعبات مسار
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    ياسمين لاعبة مسار
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    ساندرين وحلا لاعبتي مسار
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    ساندرين محترفة مسار
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    مهيرة علي لاعبة مسار
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    عهد لاعبة مسار_1
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    حلا لاعبة مسار
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    حبيبة لاعبة مسار
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    احتفال لاعبات مسار بالفوز على صن داونز
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    ساندرين لاعبة سيدات مسار
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كتبت-هند عواد:

بات نادي مسار للسيدات على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2024، في المشاركة الأولى التاريخية الأولى له بالبطولة.

ويشارك نادي مسار للسيدات، ممثلا لمصر، في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، إذ أن الفريق تمكن من حصد الدوري المصري للسيدات ولقبي كأس مصر، بعد عامين من ظهور الفريق في الممتاز.

وتمكنت سيدات مسار من تحقيق الفوز على صن داونز حامل اللقب في المباراة الأولى، بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية تعادل سلبيا مع إيدو كوينز الغيني.

ويحتل مسار المركز الثاني في ترتيب الثانية، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل إيدو كوينز المركز الأول، بـ4 نقاط وفارق الأهداف عن مسار.

ويواجه مسار البنك التجاري، في الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة، ويحتاج الفريق للفوز أو التعادل لحسم التأهل للدور المقبل.

وفي حالة تأهل سيدات مسار إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيصبح أول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

سيدات مسار دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أوروبا للسيدات
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