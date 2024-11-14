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هل يعود محمد شريف إلى الدوري المصري؟.. وكيله يجيب

09:54 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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    محمد شريف ضد الزمالك (1)
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    ياسر إبراهيم ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم من مران منتخب مصر
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كتبت-هند عواد:

كشف سيد مصطفى وكيل محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، مصير اللاعب وإمكانية عودته إلى الدوري المصري، إذ ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وقال وكيل محمد شريف في تصريحات خاصة عبر قناة المحور: "لا أعتقد أن محمد شريف سيعود إلى الدوري المصري في هذا التوقيت".

وأضاف: "الخليج السعودي لن يفرط في محمد شريف بسهولة، وهذا بعدها دفع مبلغا ضخما للاستغناء عنه".

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محمد شريف الأهلي الخليج السعودي
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