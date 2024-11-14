هل يعود محمد شريف إلى الدوري المصري؟.. وكيله يجيب

أمنيته وعلاقته بزوجته ووالدته.. كل ما تريده عن تصريحاته إمام عاشور

"دولارات وجيفيرسون".. مكاسب الزمالك من مهرجان خالد حسين في ليبيا

بينهم تريكة وشيكابالا.. 11 صورة نادرة لنجوم شمال أفريقيا في صغرهم

كتبت-هند عواد:

كشف سيد مصطفى وكيل محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، مصير اللاعب وإمكانية عودته إلى الدوري المصري، إذ ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وقال وكيل محمد شريف في تصريحات خاصة عبر قناة المحور: "لا أعتقد أن محمد شريف سيعود إلى الدوري المصري في هذا التوقيت".

وأضاف: "الخليج السعودي لن يفرط في محمد شريف بسهولة، وهذا بعدها دفع مبلغا ضخما للاستغناء عنه".

اقرأ أيضًا:

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء مع الخطيب بعد انتقاله إلى الأهلي