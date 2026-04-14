انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 54 و69 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟
هبط سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، بتراجع 69 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع، بتراجع 65 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.