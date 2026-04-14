انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 54 و69 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟

هبط سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، بتراجع 69 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع، بتراجع 65 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.