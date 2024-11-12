مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات
البنك الأهلي

البنك الأهلي

2 1
14:30
بيراميدز

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

قرار مفاجيء من جوميز مدرب الزمالك تجاه سيف الجزيري

01:47 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    التونسي سيف الدين الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الجزيري في تدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    سيف الجزيري بجوار يوسف أوباما في تدريبات الزمالك‎
  • عرض 15 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك عن موقف المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز من تراجع مستوى المحترف التونسي بصفوف فريقه سيف الجزيري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن جوميز استقر على استمرار استبعاد الجزيري من القائمة حال ظل على المستوى الحالي له.

وأوضح المصدر أن جوميز قد اتخذ إجراء مفاجيء برفضه فرض عقوبات مالية على الجزيري مكتفيًا بالاستبعاد كما حدث في مباراة سموحة الماضية.

اللاعب صاحب الـ 31 ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

وشارك اللاعب التونسي خلال الموسم الجاري 2024/25 في 6 مباريات؛ إذ سجل خلالها هدفًا واحدًا.

اقرأ أيضًا:

القصة الكاملة لاتهام علي غزال بالنصب على عدد من اللاعبين

"3 أعضاء للاحتياط".. مصدر يكشف لمصراوي عن قائمة هاني أبوريدة المحتملة في انتخابات اتحاد الكرة

سيف الجزيري الزمالك جوزيه جوميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بملعب جودسويل.. كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية

إعلان

إعلان

عاجل| مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"
عاجل| مصدر بـ"الكهرباء": لا صحة لتوقف شحن العدادات "مسبقة الدفع" ببعض المناطق