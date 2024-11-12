قرار مفاجيء من جوميز مدرب الزمالك تجاه سيف الجزيري

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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك عن موقف المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز من تراجع مستوى المحترف التونسي بصفوف فريقه سيف الجزيري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن جوميز استقر على استمرار استبعاد الجزيري من القائمة حال ظل على المستوى الحالي له.

وأوضح المصدر أن جوميز قد اتخذ إجراء مفاجيء برفضه فرض عقوبات مالية على الجزيري مكتفيًا بالاستبعاد كما حدث في مباراة سموحة الماضية.

اللاعب صاحب الـ 31 ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

وشارك اللاعب التونسي خلال الموسم الجاري 2024/25 في 6 مباريات؛ إذ سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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