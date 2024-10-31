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"متعجب من الشماتة".. عضو الزمالك يوجه رسالة نارية لهؤلاء ويشكر السيسي

01:36 م الخميس 31 أكتوبر 2024

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

وجه حسام المندوه الحسيني، أمين صندوق، مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة قوية، بعد انتهاء أزمة الثلاثي عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، في الإمارات.

قال المندوه في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الزمالك": "الحمدلله على انفراجة الأزمة في ظل العلاقات القوية بين مصر والإمارات.. وما حدث في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك وبيراميدز كان شدة أعصاب بسبب أحداث اللقاء".

أضاف: "نؤكد أننا لم نلقى إلا المعاملة الطيبة من الدولة الإماراتية بأكملها، ونشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد على التدخل لإنهاء الأمر".

أكمل: "الأمر كاد أن يكون أكثر صعوبة وعلينا التعلم من المواقف الصعبة، ومجلس الإدارة راضي عن أداء الزمالك في بطولة السوبر المصري من الناحية الفنية"

وتابع: "علينا التركيز الآن فيما هو مقبل لتحقيق البطولات في الموسم الجديد، والعلاقة الوطيدة بين مصر والإمارات لا تحتاج إلى مبالغة أو مزايدة، وستبقى المودة إلى الأبد بين مصر والإمارات".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يقف الإعلام المصري بأكمله في أزمة ثلاثي الزمالك، ومتعجب من شماتة البعض في أزمة ثلاثي الزمالك، وأؤكد أن ما حدث خطأ ومجرد شدة ملعب".

وأتم تصريحاته: "جماهير الزمالك تعاملت بأخلاقياتها مع أزمة ثلاثي الزمالك، وقررت البقاء مع حسين لبيب وأحمد خالد في الإمارات لإنهاء أزمة ثلاثي الزمالك، وكنا مثل كتيبة العمل.. هناك من أستمر في الإمارات والبعض تواجد في مصر لإدارة النادي".

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مصدر لمصراوي: "تقرير مراقب المباراة يدين ثلاثي الزمالك.. وهذا موقفهم"

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