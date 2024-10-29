"الملعب وحشني".. أبوجبل يتحدث لمصراوي عن موعد عودته

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟



كتب ـ أحمد شاكر

قال حارس مرمى البنك الأهلي، محمد أبو جبل، إن موعد عودته للملاعب قد اقترب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي.

وأضاف أبو جبل في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"الملعب وحشني، بإذن الله سأعود قريبا للملاعب من جديد".

وأشار حارس مرمى فريق البنك الأهلي إلى أنه يخوض خلال الفترة الجارية تدريبات تأهيلية للعودة تدريجيًا.

ويفتتح فريق البنك الأهلي موسمه بالدوري بموسمه الجديد 2024/2025 بمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل.

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