بركلات الترجيح.. ناشئو الزمالك يفوزون على الأهلي ويتصدرون بطولة الجمهورية

كتب ـ رامي بشاي:

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسجل هدف الزمالك في الوقت الأصلي أحمد محمد علي "سينا"، بينما سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، حسام عاشور التقي ، محمد فرج، معاذ محمد ، خالد السيد .

وبهذا الفوز تصدر الفريق جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه لمتابعة المباراة للوقوف على مستوي الفريقين.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدرباً، محمد أحمد علي مساعداً للمدرب، شريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، مجدي قاصد إدارياً، إبراهيم عبد الرحمن إخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، عبد الرحمن عاطف معداً بدنياً، سيد جاد مسئولاً للمهمات.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كل من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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