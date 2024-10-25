أول رد فعل من كهربا بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

احتفل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفوز فريقه بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال المباراة وكتب عليه "الحمدلله".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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