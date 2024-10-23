مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

رد كارثي من اتحاد الكرة.. شوبير يكشف سر جديد في أزمة حبس ثلاثي الزمالك

01:38 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة، في أزمة ثلاثي الزمالك، مع أفراد أمن ملعب مباراة بيراميدز الماضية في بطولة السوبر المصري، والتي تم على أثرها حبسهم وتحويلهم للمحاكمة.

قال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة "الأهلي": "لما حصلت الأزمة، مراقب المباراة، ذهب لرجل الأمن الغاضب الذي حصل معه الأزمة من أجل تقديم الاعتذار، ولكن رئيس نادي الزمالك رفض الاعتذار على حسب ما علمه أن لاعبي الأبيض مش غلطانين".

أضاف: "هقولك سر من الأسرار ومحدش يقدر يكدبني في اللي هقوله، السيد المراقب في مباراة الزمالك وبيراميدز كتب كل صغيرة وكبيرة بمنتهى الأمانة في تقريره وأرسله للمسؤولين عن المسابقات في الاتحاد المصري".

وأوضح: "المسؤولين في اتحاد الكرة قالوله الكلام ده مش وقته ومش هنعمل بيه حاجة بل أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد المصري قاله بلاش الكلام ده دلوقتي".

وأتم تصريحاته: "أنا بقول كلام أنا مسؤول عنه وأتحدى أن السيد مراقب المباراة يكذب كلامي ده".

اقرأ أيضا:

استمرار حبسهم.. قرار عاجل من المحكمة بشأن ثلاثي الزمالك في الإمارات

جلسة عاجلة للحكم.. تطورات احتجاز ثلاثي الزمالك في الإمارات

الزمالك أحمد شوبير اتحاد الكرة أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ننشر نص قرار المحكمة بشأن استمرار حبس ثلاثي الزمالك (صورة)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو