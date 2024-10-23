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رفقة "القائد".. جوميز يعقد مؤتمرا صحفيا قبل نهائي السوبر

10:57 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
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    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوميز
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    جوميز المدير الفني لفريق الزمالك
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    جوميز مدرب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد آل نهيان للحديث عن لقاء الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر الظهير الأيمن، وأحد كباتن الفريق الأبيض المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .

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