محمد عابدين يكتب: كلام يستحق الاهتمام

ما أحلى الرجوع إلى الكتابة الصحفية.. بالرغم من أن الصحافة مهنة المتاعب إلا أننا نحبها، وبمجرد أن طلب مني الإعلامي الكبير الأستاذ مجدي الجلاد كتابة مقال أسبوعي لم أتردد لحظة، بل كنت سأطير من الفرح للعودة للكتابة التي بدأتها منذ فترة طويلة جداً، وكانت البداية بجريدة السفير الرياضي التي كانت تصدر من الإسكندرية وأول جريدة متخصصة في الرياضة ثم جريدة المساء ثم جريدة الكرة والملاعب ثم جريدة الأخبار التي ظللت بها فترة طويلة تحت قيادة الراحل الكبير الكابتن عبد المجيد نعمان، وكنت سأتفرغ لها قبل قرار تعييني فنانًا في البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، واستمرت كتاباتي بجريدة الأخبار بالقسم الرياضي بجانب عملي بالفن لفترة طويلة أيضا، ثم بعد ذلك كتبت بجريدة المسائية وتوجد ذكريات كثيرة أثناء كتابتي يمكن سرد بعضها في مقالات قادمة.

فأهلاً بالعودة للكتابة، ويارب أكون عند حُسن ظن القراء.

انتخابات اتحاد الكرة للدورة الجديدة ستجري في العاشر من ديسمبر، أي بعد شهرين من الآن لتأتي بمجلس إدارة جديد يقود الكرة المصرية حتى عام 2028، فلماذا الإصرار على استقدام رئيس لجنة حكام أجنبي يحصل على مرتب كبير بالعملة الصعبة رغم فشل التجربتين السابقتين.. اتركوا هذه المهمة للاتحاد المنتخب القادم.. لماذا؟!.. لأن مصر تمتلك كفاءات كبيرة جديرة برئاسة لجنة الحكام، منهم على سبيل المثال وليس الحصر: الكابتن جمال الغندور، والكابتن عصام عبد الفتاح، وكلاهما سبق له العمل بالداخل والعديد من الدول العربية، والكابتن ياسر عبد الرؤوف ابن أستاذنا عبد الرؤوف عبد العزيز، والكابتن سمير عثمان ابن أستاذنا محمود عثمان، بالإضافة إلى الكابتن تامر دري الذي يعمل حالياً رئيساً للجنة الحكام بلبنان وهو أحد تلاميذي.. وأنا على ثقة بأنه لو تم استدعاء أحدهم لرئاسة لجنة الحكام سيترك عمله في أي دولة تلبية للنداء.

وبمناسبة الحديث عن الحكام أصلاً.. تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي كان للتهدئة.. حيث كان يوجد تيار كبير ضد الحكام في هذه الفترة.

أقول لكم الخلاصة: لو أردنا أن نرفع من شأن الحكام.. فلابد من استقلال لجنة الحكام عن اتحاد الكرة، وأن تكون اللجنة بالانتخاب من الحكام العاملين.

حسام حسن، المدير الفني للمنتخب القومي، أعرفه وهو مازال لاعباً مرموقا، وأنا كنت في هذه الفترة مازلت حكماً.. وأعرف حبه وعشقه للكرة.. ولذلك أهمس في أذنه: لابد أن تكون محايداً في اختيارك للاعبين للانضمام للمنتخب.. ولا تخسر لاعباً كبيراً مثل أحمد حجازي لمجرد المشادة التي نشبت بينك وبينه.

فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي يرجع في المقام الأول للصفقات الجديدة التي دعمت الفريق وسيكون لها دور كبير في الموسم الجديد.

ليس في صالح النادي الإسماعيلي العريق التخبط الإداري والخلافات غير المسبوقة التي يشهدها مجلس الإدارة حاليا.. والتي حوّلت النادي إلى أحزاب وتكتلات بسبب اختيار مدير فني جديد خلفاً للراحل للخلوق إيهاب جلال.. فليس من المعقول بعد الإعلان عن تعيين الكابتن الكبير شوقي غريب مديراً فنياً للفريق الأول وحضوره بالفعل لتوقيع العقد يتخلف رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء عن الحضور.

والغريب في الأمر أن هذا السيناريو تكرّر من قبل مع الكابتن حلمي طولان..

وكلما يتم طرح اسم مدرب تعترض عليه مجموعة من الأعضاء.. وسط تربص واضح وانشقاق في مجلس الإدارة.

ارحموا النادي الإسماعيلي العريق من هذا التخبط.

يجب على اتحاد الكرة الاستمرار في عملية البناء للمنتخب الأولمبي الكروي مواليد عام 2001.. والذي حصل على المركز الرابع في الأولمبياد التي أقيمت في باريس هذا العام.. وهو إنجاز بلا شك غير مسبوق.. ولا يعيب هذا الإنجاز فقط سوى الهزيمة القاسية في المباراة الأخيرة من المغرب..

ولكن في النهاية فريقنا الرابع على العالم.. ويجب دعم هذا الفريق لنجني ثماره في المستقبل لبناء جيل جديد.