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شاهد هدف إبراهيم عادل في مرمى الزمالك (فيديو)

04:33 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
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نجح الفريق الأول لنادي بيراميدز، في إحراز الهدف الأول في مرمى الزمالك، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بقبل نهائي كأس السوبر المصري.

أحرز هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 14، بعد تمريرة بينية في عمق دفاع الزمالك، من رمضان صبحي، وهو خال من الرقابة، ليوقع على الهدف الأول.

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