النصر يُكرم براعم السباحة بالنادي احتفالًا بختام الموسم الصيفي 2024

كتب- محمد الميموني:

احتفلت إدارة نادي نادي النصر القاهري مساء أمس الجمعة، بختام الموسم الصيفي 2024 التابع لأكاديميات وقطاع مدارس السباحة بمقر النادي بمصر الجديدة، حيث تم تكريم براعم السباحة من أعضاء النادي بحضور عدد كبير من أولياء الأمور والمدربين.

وأجرى النادي حفلًا كبيرًا داخل مقره بالقاهرة بحضور عدد من المدربين الذين شاركو طوال الفترة الصيفية في إعداد جيل جديد من السباحين صغار السن على أن يتم تقيمهم تباعًا لتحديد المتأهل إلى الفرق الرئيسية.

ويقود الكابتن مني فؤاد عبد المعطي المدير الادارى لقطاع مدارس السباحة بنادي النصر الرياضي، مسؤلية التنسيق والمتابعة اليومية لنشاط السباحة بالنادي.

وأقيم الحفل برعاية كابتن محمد مدبولي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على جهاز السباحة، وكابتن عادل حسين رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، وكابتن سامح السيد المدير الفني لقطاع المدارس.

وتسعى إدارة النادي لتجديد الدماء دائمًا وإعداد فرق متميزة في جميع الألعاب للمنافسة في البطولات المحلية والدولية تحت شعار وأسم نادي النصر.