أفشة: "السوبر من نصيبنا ولن نفوز بالكلام فقط"

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السوبر المصري للأندية الأبطال، مشيرا إلى أنه البطولة لا يمكن أن تكون من نصيب فريق آخر سوى الأهلي.

وقال أفشة في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "فيسبوك": "لدينا بطولة هامة في الإمارات، ولا يمكن أن تكون من نصيب فريق آخر سوى الأهلي، لهذا يجب أن نسعى ونقدم ما يجب علينا ومن ينقصه شيء يعمل عليه لأننا لن نفوز عن طريق الكلام فقط".

وأضاف: "منذ وصولنا إلى الإمارات وحتى قبل الوصول نركز على المباراة لأننا سنلعب لقاء قوي ضد فريق صعب يقدم كرة قدم جيدة ومدرب محترم، والبطولة قوية لأنها تضم أقوى 4 فرق ولذلك نحضر أنفسنا بطريقة معينة وهي بطولة لا يمكننا نخسرها".

وأتم تصريحاته: "يجب أن نركز جيدا ذهنيا وبدنيا وفنيا وأعتقد أن الملعب سيكون عبارة عن اللون الأحمر لأن الوجود في الإمارات مثله مثل التواجد بمصر، جماهير الاهلي دائما في كل مكان والجماهير تكون خلف الكيان وليس رجل واحد وننتظر دعمهم، يجب أن نسعى ونتعب وإذا أدينا ما علينا وجهة نظري أن الله سيكرمنا في النهاية بالبطولة".

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