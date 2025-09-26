فانتازي.. تغيّر أسعار 11 لاعبا قبل الجولة السادسة

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر ثلاثي مانشستر سيتي، دوكو وفودين وريندرز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارتن زوبيمندي (أرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.1 مليون جنيه إسترليني

تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ريتشارليسون (توتنهام) 6.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيبا أريزابالاجا (أرسنال) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جاك هينشيلوود (برايتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

إميل سميث رو (فولهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

سيونج سو بارك (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.5 مليون جنيه إسترليني

ألفونس أريولا (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني