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فانتازي.. تعرف على توزيع النقاط الإضافية للجولة 13 من الدوري الإنجليزي

11:01 م الأحد 01 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 1 ديسمبر.

واُختتمت الجولة بفوز ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بثنائية دون رد على ملعب أنفيلد، حيث حصل صلاح على نقطتين إضافيتين بعد تسجيله هدف وصناعة آخر.

ومن مباراة برينتفورد مع ليستر سيتي، حصل كيفن شايد على 3 نقاط إضافية، بعد تسجيله ثلاثية في مرمى الذئاب، بجانب حصول يوان ويسا على نقطتين.

وحصل جاستن كلويفرت على 3 نقاط إضافية بسبب تسجيله "هاتريك" من علامة الجزاء أمام ولفرهامبتون.

للإطلاع على جدول النقاط الإضافية لمواجهات الجولة 13 الدوري الإنجليزي، تابع الصورة التالية:

النقاط الإضافية للجولة 13 من فانتازي الدوري الإنجليزي

فانتازي الدوري الإنجليزي صلاح فانتازي الدوري الإنجليزي بالمر
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